Пять человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Самарской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами ДТП в Самарской области, еще семеро пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.

Уточняется, что в ночь на вторник на 109 км автодороги А-300 в Большеглушицком районе Самарской области столкнулись два автомобиля.

"Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.