ВС РФ счел, что частичное погашение долга банкрота поручителем не делает его равным кредитору

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Поручитель, частично погасивший за банкрота долг перед кредитором, не получает права на выплату из конкурсной массы до полного расчета с последним, а также права голоса на собрании - соответствующее разъяснение планирует выпустить Верховный суд (ВС) РФ. Согласно проекту, погашение расходов поручителя возможно только после полного расчета с кредитором.

Эти разъяснения содержатся в проекте постановления пленума "Об особенностях применения судами в делах о несостоятельности (банкротстве) норм о поручительстве". Документ обсуждается в ВС РФ во вторник.

В нем указано, что частично погасивший долг банкрота поручитель, даже если его ответственность ограничена по договору, "не вправе конкурировать с кредитором за распределение конкурсной массы должника по основному обязательству". Это новый подход: действующие правила позволяют поручителям, расплатившимся с кредитором по обязательствам должника, требовать с последнего возврата потраченного.

"В частности, он (поручитель - ИФ) не вправе получить удовлетворение требования, перешедшего к нему на основании закона, либо требования, вытекающего из договора о покрытии расходов поручителя, до полного удовлетворения требования кредитора", - говорится в проекте.

Остаток долга перед кредитором и требование предоставившего частичное исполнение поручителя, как полагают в ВС РФ, в деле о банкротстве должны учитываться в реестре как единое консолидированное требование. Также "целиком" оно должно браться в расчет и при распределении конкурсной массы банкрота, "как если бы это было одно требование, принадлежащее одному лицу".

"Поступившие в пользу консолидированного требования средства расходуются сначала на погашение требования кредитора по основному обязательству, а в случае полного его погашения - на удовлетворение требования поручителя", - говорится в проекте.

Помимо этого, кредитор вправе пользоваться в деле о несостоятельности и другими преимуществами как "лицо, имеющее приоритет на получение исполнения". Именно кредитор до момента полного расчета с ним голосует на собраниях кредиторов банкрота, и количество голосов определяется исходя из всего консолидированного требования.

У поручителя права голоса нет, но он вправе обжаловать действия арбитражного управляющего, оспаривать сделки должника, инициировать привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и так далее.

ВС РФ оговаривает однако, что если кредитор "действует явно во вред интересам поручителя", последний вправе оспорить в суде его действия. Это, например, может быть одобренное кредитором положение о порядке продажи имущества или решение, принятое собранием кредиторов. Может поручитель и требовать возмещения кредитором убытков и так далее.

Однако возможны исключения из описанного порядка. Во-первых, если кредитор и поручитель сами договорятся об ином порядке и очередности расчетов. Во-вторых, если поручителем было контролирующее лицо, выдавшее обеспечение в состоянии имущественного кризиса должника, либо аффилированное с последним лицо. В таком случае долг перед поручителем не консолидируется с остатком долга перед кредитором и погашается после расчета со всеми кредиторами. "В данном случае все права по этому требованию поручитель осуществляет самостоятельно", - оговаривает ВС РФ.