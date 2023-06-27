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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ракета с гидрометеорологическим спутником и 42 малыми аппаратами стартовала с Восточного

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которая должна вывести на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 и 42 малых космических аппарата (МКА), стартовала во вторник с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала штатно в 14:34 мск с площадки 1С Восточного. Примерно через 10 минут разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделится от третьей ступени "Союза-2.1б".

Планируется, что спутник "Метеор-М" №2-3 отделится от разгонного блока спустя час после старта. Затем через полтора часа начнется постепенное отделение 42 малых космических аппаратов. Общая длительность полета разгонного блока "Фрегат" составит около трех часов.

"Метеор-М" - метеорологические спутники, позволяющие контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также проводить мониторинг морской поверхности, включая ледовую обстановку. Масса аппарата "Метеор-М" составляет около 3,2 тонн, расчётный срок работы - 5 лет, спутник будет выведен на орбиту в 832 км от Земли.

Как сообщали в госкорпорации, в составе попутной полезной нагрузки будут запущены 17 малых космических аппаратов в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков. Также заявлены 16 университетских образовательных кубсатов проекта Space-Pi. По линии программы "Роскосмоса" по запуску МКА в образовательных и научных целях "УниверСат" будет выведено девять спутников.

Восточный Роскосмос Союз
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