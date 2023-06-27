Российский спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-3 выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б", доставлен на заданную орбиту и отделился от разгонного блока "Фрегат"", - говорится в сообщении.

Ожидается, что через полтора часа начнется постепенное отделение 42 малых космических аппаратов (МКА). Согласно данным "Роскосмоса" они будут выводиться на протяжении 40 минут.

Во вторник ракета "Союз-2.1б" стартовала в 14:34 по московскому времени с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 МКА.

По данным "Роскосмоса", масса аппарата "Метеор-М" составляет около 3,2 тонн, расчётный срок работы - 5 лет, спутник выведен на орбиту в 832 км от Земли.

"Метеор-М" - метеорологические спутники, позволяющие контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также проводить мониторинг морской поверхности, включая ледовую обстановку.

Как сообщали в госкорпорации, в составе попутной полезной нагрузки будут запущены 17 малых космических аппаратов в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков. Также заявлены 16 университетских образовательных кубсатов проекта Space-Pi. По линии программы "Роскосмоса" по запуску МКА в образовательных и научных целях "УниверСат" будет выведено девять спутников.