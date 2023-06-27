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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин сообщил, что содержание "Вагнера" полностью финансировалось из бюджета

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Финансирование группы "Вагнер" было обеспечено государством, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Между тем хочу отметить, хочу чтобы мы тоже все знали об этом, содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечилось государством - из министерства обороны, из государственного бюджета. Мы полностью финансировали эту группу", - заявил Путин на встрече с военными во вторник.

По словам президента, "только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублей".

"Из них денежное содержание - 70 млрд 384 (млн - ИФ), стимулирующие выплаты - 15 млрд 877 (млн - ИФ)", - уточнил глава государства.

Кроме того, по его словам 110 млрд 179 млн рублей было выделено на страховые выплаты.

При этом, отметил Путин, обращаясь к военным, "мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением".

"Потому что действительно они проявляли мужество и героизм. Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании "Вагнер", пользовался уважением в стране", - сказал глава государства.

Вагнер Владимир Путин
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