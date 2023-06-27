Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"

Эта компания получила от государства 80 млрд руб. за поставки питания в армию

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разобраться с использованием средств компанией "Конкорд", которая заработала за год 80 млрд рублей.

В РоссииВ "Конкорде" заявили, что Милов объявлен в розыск по делу о клевете на ПригожинаЧитать подробнее

"Собственник компании "Конкорд" через Военторг при всем том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей", - сказал он на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.

"Содержание полностью взяло на себя государство, а часть этой группы, компания "Конкорд" в это самое время заработали 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или украл поменьше. Но безусловно, мы будем с этим со всем разбираться", - подчеркнул Путин.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Владимир Путин Конкорд Вагнер Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кадыров заявил о предотвращении проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Путин сообщил, что содержание "Вагнера" полностью финансировалось из бюджета

Суд оштрафовал Google на 4 млрд руб. за невыплату в срок оборотного штрафа по делу ФАС

Возобновляются поставки в РФ антидепрессанта "Золофт"

Возобновляются поставки в РФ антидепрессанта "Золофт"

Росгвардия попросила Путина предоставить ей танки

Путин заявил, что военные и силовики фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин заявил, что военные и силовики фактически остановили гражданскую войну в РФ

У Пескова нет данных о местонахождении Пригожина

"Новые люди" и "Партия роста" решили объединиться

"Новые люди" и "Партия роста" решили объединиться

Минобороны сообщило о подготовке передачи тяжелой техники "Вагнера" в подразделения ВС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });