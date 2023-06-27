Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"

Эта компания получила от государства 80 млрд руб. за поставки питания в армию

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разобраться с использованием средств компанией "Конкорд", которая заработала за год 80 млрд рублей.

"Собственник компании "Конкорд" через Военторг при всем том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей", - сказал он на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.

"Содержание полностью взяло на себя государство, а часть этой группы, компания "Конкорд" в это самое время заработали 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или украл поменьше. Но безусловно, мы будем с этим со всем разбираться", - подчеркнул Путин.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.