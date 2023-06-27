Правительство одобрило проект об обмене бумажными документами между госзаказчиками и поставщиками из ЕАЭС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании во вторник одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые позволят поставщикам из стран ЕАЭС обмениваться документами с госзаказчиками РФ без использования Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Документом предлагается установить право иностранных участников госзакупок использовать бумажный документооборот при исполнении контракта, а также при взаимодействии с контрольными органами при обжаловании результатов закупок, - отмечает министерство. - Такое послабление будет действовать временно - до завершения процедур признания в России электронных подписей иностранных государств, в том числе стран ЕАЭС (до 2025 года для государств-членов ЕАЭС)".

Сам законопроект, подготовленный Минфином РФ, предусматривает, что иностранные поставщики, не имеющие усиленной квалифицированной электронной подписи (она необходима для работы в ЕИС), полученной в аккредитованном удостоверяющем центре, смогут временно обмениваться с заказчиками документами без использования ЕИС. Речь идет о составлении, подписании и направлении документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, соглашения об изменении условий контракта, соглашения о расторжении контракта и т.п.

Эту же норму предполагается распространить на подачу иностранными поставщиками жалоб.

Необходимость такой поправки Минфин объясняет тем, что юридически значимый электронный документооборот между заказчиком и поставщиком осуществляется только в ЕИС и с использованием усиленных квалифицированных ЭЦП. При этом для иностранных участников закупок предусмотрено право использовать электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права иностранного государства и которые при этом признаны в РФ. В то же время сейчас взаимное признание в отношении усиленных квалифицированных ЭЦП не обеспечивается.

"Соответствующее признание в государствах-членах Евразийского экономического союза во исполнение вышеуказанного плана мероприятий (взаимное признание усиленных квалифицированных ЭЦП) запланировано к концу 2025 года, - говорится в пояснительной записке. - В этой связи законопроект предусматривает установление в 44-ФЗ переходного положения, согласно которому до завершения такого признания в отношении соответствующего государства обмен документами между сторонами контракта, заключенного с участником закупки, местом регистрации которого является указанное государство, при исполнении контракта осуществляется без использования ЕИС".

В 2019-2021 годах были приняты пакеты оптимизационных поправок к 44-ФЗ, направленные на упрощение и автоматизацию закупочных процессов, в том числе на перевод всех закупок в электронную форму, организацию юридически значимого электронного документооборота с использованием ЕИС и т.п.