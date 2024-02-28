Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании цифровой подписи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании электронной цифровой подписи (ЭЦП) в трансграничном взаимодействии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения двух стран о порядке признания ЭЦП в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии.

На проведение переговоров по проекту соглашения и подписание итогового документа уполномочено Министерство связи и информатизации Белоруссии.