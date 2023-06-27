Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается

Александр Хинштейн Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вопрос передачи военной техники группы "Вагнер" подразделениям Росгвардии не обсуждается, ведомство будет закупать необходимое в рамках гособоронзаказа, сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК "Вагнер" не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа", - написал депутат в своем канале в Telegram.

По данным Хинштейна, заявки были сформированы Росгвардией и направлены в Минпромторг, Минфин и другие ведомства еще весной.

"Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом в начале года и не связано с последними событиями", - добавил Хинштейн.

Минобороны РФ во вторник утром сообщало, что начата подготовка передачи тяжелой техники группы "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил России.

Позднее в социальных сетях появилась информация, что технику "Вагнера" могут передать Росгвардии.