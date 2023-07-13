В Думу скоро внесут поправку об оснащении Росгвардии танками

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату скоро внесут поправку об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой.

"Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, Хинштейн (глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн - ИФ) совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена", - сказал Володин на пленарном заседании.

Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом в начале года.