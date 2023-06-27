РАПУ предлагает отказаться от квотирования экспорта удобрений

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) предлагает перейти от квотирования к лицензированию экспорта удобрений, не ограниченному квотами.

"Члены РАПУ подготовили предложение о переходе от квотирования экспорта к его лицензированию, не ограниченному квотами. Оно будет доведено до Минпромторга России в ближайшее время", - заявил глава РАПУ Андрей Гурьев, чьи слова приводятся в сообщении ассоциации.

Также ассоциация планирует обратиться в правительство РФ с вопросом о выделении дополнительных квот этой осенью в связи с тем, что производители, по независящим от них причинам, не смогли воспользоваться квотами в объеме 550 тыс. тонн, предусмотренными соответствующими постановлениями правительства РФ", сообщил Гурьев.

По его словам, на конец июня российские аграрии уже закупили 70% от прогнозируемого объема приобретения удобрений в 2023 году (5,4 млн тонн в пересчете на 100% действующего вещества). В настоящее время идут закупки под осеннюю посевную.

Ранее в июне Гурьев заявил, что считает экспортные пошлины и квоты на экспорт удобрений ненужными на сегодняшний день механизмами. "Цены упали почти на все виды минеральных удобрений от 2 до 4 раз, поэтому никакой сверхприбыли сегодня нет. Любые пошлины сегодня являются абсолютно ненужным, сдерживающим экспорт механизмом, так же, как и квоты. Рынок совершенно не такой, как был в прошлом году. Мы получили достаточно жесткое приземление, и соответственно III-IV кварталы этого года будут достаточно сложными для производителей минеральных удобрений во всем мире", - говорил Гурьев "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2023.

Он отмечал, что потребности российских аграриев обеспечиваются в полном объеме, а "цены на внутреннем рынке сейчас еще ниже" уровней, которые были зафиксированы производителями.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения несколько раз продлевались.

В конце мая квоты были продлены на период с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Общий объем экспортных квот на этот период составит более 16,3 млн тонн. Тогда же, 29 мая, правительство увеличило квоты на вывоз удобрений, действовавшие по 31 мая, почти на 2 млн тонн (с ранее утвержденных 12,6 млн тонн) "в связи с полным обеспечением удобрениями внутреннего рынка".