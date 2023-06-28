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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Минпромторг РФ предложил запретить госзакупку иностранных аппаратов ИВЛ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Минпромторге России считают, что для поддержки отечественных производителей нужно ввести запрет на государственную закупку иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Решение ввести запрет на (государственную) закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо с целью поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга в среду.

В ведомстве сообщают, что АО "КРЭТ" и ООО "Тритон-Элетроникс" поставляют на российский рынок государственных закупок более 35% аппаратов ИВЛ (по информации предприятий). Помимо данных компаний, в России производство аппаратов ИВЛ осуществляют: АО "ПО "УОМЗ", ЗАО "Радиан", ООО "Хирана+", ООО "Медпром" и другие.

"Суммарные производственные мощности российских производителей аппаратов ИВЛ составляют до 36 тыс. единиц в год. Среднегодовая потребность в аппаратах ИВЛ для государственных и муниципальных нужд, по данным единой информационной системы в сфере закупок, оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц", - сообщили в министерстве.

Данный механизм Минпромторгом реализуется с 2022 года в рамках постановления правительства РФ "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства". Поставщиками аппаратов ИВЛ являются многие производители, которые, в том числе, поставляют приборы на экспорт.

"Правила государственной регистрации медицинских изделий утверждены постановлением правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1416, поэтому продукция ГК "Ростех" и других производителей не может поставляться на российский рынок в случае, если есть какие-то вопросы по соответствию продукции всем требованиям безопасности", - добавили в Минпромторге.

Ранее газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости" сообщили, что Минпромторг предлагает ввести запрет на государственные закупки аппаратов (ИВЛ зарубежного производства. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Минпромторг РФ
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