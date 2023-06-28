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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

В СПЧ раскритиковали идею Минпромторга запретить госзакупку зарубежных аппаратов ИВЛ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Предложение о запрете закупки госучреждениями зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких и замене их на отечественные может привести к рискам для жизни пациентов, устраивать демонстрационные отказы от зарубежных технологий нельзя, заявила зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

"Утро началось с тревожной новости. Минпромторг предложил запретить закупку госучреждениями зарубежными аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и заменить на наши ИВЛ. Проект постановления уже опубликован (...) Мы за поддержку российского предпринимательства, но рисковать жизнями мы не позволим! Ни в коем случае нельзя устраивать демонстрационные отказы от зарубежных технологий", - сказала Киркора, слова которой привели в телеграм-канале СПЧ.

По ее словам, "Минпромторг говорит о том, что это поддержит отечественных производителей".

Она отметила, что к разработке проекта "никто не привлекал пациентские организации".

Ранее издания "Коммерсантъ" и "Ведомости" обратили внимание на проект Минпромторга, в котором предлагается ввести запрет на государственные закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства. Проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

В Минпромторге России считают, что для поддержки отечественных производителей нужно ввести запрет на государственную закупку иностранных аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

"Решение ввести запрет на (государственную) закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо с целью поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга в среду.

СПЧ Минпромторг
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