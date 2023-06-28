Кремль назвал спекуляциями сообщения о якобы осведомленности Суровикина о подготовке мятежа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали спекуляциями и пересудами публикации ряда западных СМИ о том, что генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина поднять мятеж.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров".

Отвечая на вопрос, не случайно ли среди военных и силовиков, противостоявших попытке мятежа, были участники СВО, он заявил: "Это не случайность и не совпадение. Это данность и должность. Армия, народ, все были рядом с президентом".

У него уточнили, знает ли президент, что два сына главы Росгвардии Виктора Золотова и его внук служат в этом ведомстве. "Конечно, знает", - сказал Песков.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.