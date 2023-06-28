Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа

Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа
Фото: Omer Messinger/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке всей страной его решений в связи с попыткой мятежа 24 июня.

"Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране", - сказал Путин на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Так глава государства отреагировал на слова главы региона о том, что все население Дагестана поддержало решения президента РФ, принятые 24 июня текущего года.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Владимир Путин Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мэр Донецка сообщил о двух погибших в результате обстрела

Что произошло за день: среда, 28 июня

Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

"Новая газета Европа" признана нежелательной в России

Гособвинение запросило 9 лет для Ильи Красильщика по делу о фейках об армии

Гособвинение запросило 9 лет для Ильи Красильщика по делу о фейках об армии

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Песков сказал, что государство не имело отношения к бизнесу группы "Вагнер" в Африке

Помощник Путина обсудит украинское урегулирование со спецпосланником папы Римского

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });