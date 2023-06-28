Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке всей страной его решений в связи с попыткой мятежа 24 июня.

"Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране", - сказал Путин на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Так глава государства отреагировал на слова главы региона о том, что все население Дагестана поддержало решения президента РФ, принятые 24 июня текущего года.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.