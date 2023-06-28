Минобороны РФ заявило об ударе по пункту командного состава бригады ВСУ в Краматорске

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду.

Он также заявил, что в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

"В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", - сообщил Конашенков.

Российские военные нанесли авиаудары по объектам нефтепереработки и хранения топлива, обеспечивающим группировку ВСУ на Донбассе, заявил Конашенков. По его словам, цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.

За сутки перехвачены три украинские крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS, уничтожено восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, сообщил представитель Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах", - сказал он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4812 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10395 танков и других боевых бронированных машин, 1132 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5254 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11256 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

По направлениям

ВСУ в течение минувших суток продолжали попытки наступательных действий на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил Конашенков.

По его словам, "на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артёмовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой народной республики (ДНР)".

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал Конашенков.

На южно-донецком направлении в районе Времевского выступа, сообщил он, действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское (ДНР).

"На запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б"", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

"Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили свыше 30- украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении, сказал он, действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии, сказал Конашенков, нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Ямполовка, Терны и Григоровка (ДНР).

"Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщил Конашенков.

По его данным, "за сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30".

На херсонском направлении действиями российских войск и огнём артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский, сказал Конашенков.

"В течение суток на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - сообщил он.