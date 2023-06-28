МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" сообщило о проблемах с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья.

"Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы", - заявили в пресс-службе МТС, не уточнив причины и конкретные регионы, в которых наблюдаются неполадки.

По данным детектора сбоев Brand Analitycs, пользователи начали сообщать о проблемах с 16:15 по московскому времени. В частности, они жалуются на отсутствие сигнала и проблемы с голосовой связью. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Тольятти, Самаре и Ижевске.