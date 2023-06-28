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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

МТС восстановил доступ к услугам связи в регионах Поволжья

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" устранило проблемы, которые привели к проблемам с предоставлением услуг связи в ряде регионов Поволжья, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме", - говорится в сообщении МТС.

Причины проблем в компании не уточняют.

По данным детектора сбоев Brand Analitycs, пользователи начали сообщать о проблемах с услугами связи с 16:15 среды по московскому времени. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Тольятти, Самаре и Ижевске.

МТС Тольятти Ижевск Самара
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