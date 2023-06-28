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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Предыдущий минимум в 3,3% был достигнут в апреле этого года, до этого в феврале и марте безработица удерживалась на 3,5%. В январе этого года уровень безработицы составлял 3,6%.

До этого в ноябре-декабре 2022 года уровень безработицы составлял 3,7%, в течение сентября-октября - 3,9%, в августе равнялся 3,8%, в мае-июле удерживался на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Общая численность безработных в России в мае 2023 года составила 2 млн 406 тыс. человек, что на 60 тысяч ниже показателя апреля 2023 года.

Росстат
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