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Минтруд сообщил о росте количества занятых граждан в РФ на 1,5 млн человек за год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число занятых в России за год увеличилось на 1,5 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 млн человек, сегодня этот показатель 73,4 млн (работают в стране). То есть 1,5 млн у нас прирост за один год по числу занятых", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, безработица в стране сократилась во всех возрастных группах, этот показатель снизился и в возрастной группе среди молодых людей. Также снижается неполная занятость. За год, по данным оперативного мониторинга, более чем втрое снизилась численность работников, которые находятся в простое и в режиме неполного рабочего дня.

"Уменьшается и количество обращений в центры занятости: мы сегодня фиксируем, что в качестве безработных у нас зарегистрировано 510 тыс. человек, что на четверть меньше, чем было в прошлом году", - сообщил министр.

Котяков отметил, что в 34 регионах России безработица находится на отметке ниже 3%. При этом есть субъекты, в которых безработица выше 10%, среди них - Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания и Чеченская Республика.

Кроме того, по его словам, уровень трудоустройства после вузов составляет свыше 80% от соискателей. До конца текущего года новые знания получат более 140 тыс. человек, в том числе жители новых регионов России.

По словам министра, безработица среди возрастной категории от 20 до 25 лет в 2021 году составляла более 17%, на данный момент она составляет 11,5%.

По данным Росстата, безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года.

17 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила на совещании президента РФ с министрами, что правительство РФ в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в РФ продолжает сохраняться на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

Антон Котяков Минтруд РФ
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