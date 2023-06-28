Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Путин отметил влияние санкций на рост внутреннего туризма в России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рост внутреннего туризма в России обеспечен, в том числе, санкциями со стороны ряда государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы: разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия", - сказал он на совещании по вопросам развития туризма в России.

В РоссииРешетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФРешетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФЧитать подробнее

По словам Путина, "по сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров".

В то же время, продолжил он, российская туриндустрия "выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность".

Путин, в частности, обратил внимание на туристический потенциал Северного Кавказа.

"Конечно, всем известны традиции кавказского гостеприимства, связанные, в том числе, с местными напитками, производство которых активно развивается. Это, конечно, тоже одна из сопровождающих туристического направления. Что греха таить, на отдыхе это - само собой разумеющееся", - сказал он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 28 июня

Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

"Новая газета Европа" признана нежелательной в России

Гособвинение запросило 9 лет для Ильи Красильщика по делу о фейках об армии

Гособвинение запросило 9 лет для Ильи Красильщика по делу о фейках об армии

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Песков сказал, что государство не имело отношения к бизнесу группы "Вагнер" в Африке

Помощник Путина обсудит украинское урегулирование со спецпосланником папы Римского

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });