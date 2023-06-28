Путин отметил влияние санкций на рост внутреннего туризма в России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рост внутреннего туризма в России обеспечен, в том числе, санкциями со стороны ряда государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы: разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия", - сказал он на совещании по вопросам развития туризма в России.

По словам Путина, "по сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров".

В то же время, продолжил он, российская туриндустрия "выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность".

Путин, в частности, обратил внимание на туристический потенциал Северного Кавказа.

"Конечно, всем известны традиции кавказского гостеприимства, связанные, в том числе, с местными напитками, производство которых активно развивается. Это, конечно, тоже одна из сопровождающих туристического направления. Что греха таить, на отдыхе это - само собой разумеющееся", - сказал он.