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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Летний отпуск за границей собрались провести лишь 4% россиян

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Отпуск для отдыха за рубежом этим летом планируют взять 4% россиян, два года назад таких сограждан было 7%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в субботу на портале, показывают, что среди молодежи в возрасте до 24 лет брать отпуск для отдыха в другой стране собирается каждый десятый (10%).

По данным SuperJob.ru, в числе наиболее популярных направлений летнего отдыха в этом году - Тунис, Турция, Абхазия, Греция и Куба.

Опрос был проведен с 21 февраля по 7 марта 2023 года среди 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 489 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Россия
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