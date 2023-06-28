Мэр Донецка сообщил о двух погибших в результате обстрела

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли и еще пятеро пострадали в результате обстрела Донецка, среди пострадавших двое детей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя (паспортные данные устанавливаются). По предварительным данным, ранения получили пять человек (из них две девочки 13 и 14 лет)", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в среду его пресс-службой.

Позже врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Донецка выросло до восьми человек.

"Под огнем оказались Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватая, Макеевка и Горловка. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. По предварительным данным в Кировском районе Донецка огнем ВФУ убиты два человека, еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей - девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 г.р., парень-подросток 2006 г.р", - говорится в заявлении Пушилина распространенном в среду его пресс-службой.