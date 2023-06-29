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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июня

Заявление Путина о поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа, переговоры министров обороны США и ФРГ, гибель двух человек в результате обстрела Донецка

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин заявил об уверенности в поддержке гражданами РФ его действий по нейтрализации мятежа. "Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране", - сказал президент России на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

- Министры обороны США и Германии обсудили укрепление восточного фланга НАТО и Украину. Отмечается, что Ллойд Остин поприветствовал принятие ФРГ национальной стратегии в области безопасности и ее намерения увеличить расходы на оборону.

- Мэр Донецка сообщил о двух погибших в результате обстрела. Врио главы ДНР Денис Пушилин добавил, что восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей.

- Береговая охрана США извлекла предполагаемые останки погибших в батискафе "Титан". В ведомстве уточнили, что медицинские работники проведут официальный анализ останков, найденных на месте инцидента.

- Охранник консульства США погиб в ходе стрельбы в Саудовской Аравии. В госдепартаменте США сообщили, что никто из американских служащих не пострадал.

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