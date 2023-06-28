Минкультуры предложило изменить Стратегию развития государственной культурной политики

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ предлагает внести изменения в "Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года" с учетом изменений, которые произошли в стране и в мире, результатами ее реализации должны стать сплоченность общества, сохранения традиционных ценностей и противодействие распространению продукции с нарушениями норм русского литературного языка.

Соответствующий проект распоряжения правительства "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года" опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, его разработка обусловлена "изменениями, произошедшими внутри страны и на международной арене, которые нашли отражение в ключевых нормативных правовых актах РФ". Проект актуализирует данные о количестве учреждений культуры, о состоянии развития библиотечного дела, театрального, музыкального и циркового искусства, кинематографии, музейного дела, творческого образования, а также о современных вызовах и рисках в сфере культуры. Сценарии развития сферы культуры изложены в документе с учетом вызовов и угроз. В целом, как отмечается в пояснительной записке, все разделы актуализированы в соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ и другими документами.

В тексте проекта предлагается закрепить, что российская культура является неотъемлемой частью глобального культурного пространства, а "посягательства со стороны недружественных государств в целях подрыва общемирового влияния российской культуры наносят непоправимый ущерб справедливому, равноправному и открытому международному культурно-гуманитарному сотрудничеству".

Проблемы государственной культурной политики и их решения

Согласно проекту, стратегия определяет основные проблемы реализации государственной культурной политики, которые создают "угрозу для будущего России" и могут привести к "гуманитарному кризису". Среди них - разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ослабление единства народа РФ, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России.

Проект предусматривает для решения проблем разработку "механизмов по противодействию подрывной деятельности недружественных государств в российском культурном пространстве", создание условий для формирования безопасной информационной среды и популяризации ресурсов, с помощью которых будет распространяться достоверная информация. Также предлагается создавать условия для госзаказа кинематографической и печатной продукции, соответствующих целям и задачам государственной культурной политики.

Кроме того, в документе говорится о разработке новых механизмов производства и показа фильмов, обеспечение условий для создания новых и развития существующих экспозиционно-выставочных пространств. Также среди решений проблем - обеспечение сохранности объектов культурного наследия. сохранение, развитие и популяризация нематериального этнокультурного достояния РФ, совершенствование мер поддержки и развития сельской культуры.

Предполагаемые результаты реализации стратегии

Проектом вносятся изменения в ожидаемые результаты реализации стратегии. Так, среди результатов указаны укрепление единства и сплоченности российского общества на основе общероссийской гражданской идентичности, сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспечение культурного суверенитета, содействие сбережению российского народа, повышение статуса семьи. Также в числе результатов - увеличение граждан, прежде всего молодежи, стремящихся жить и работать на родине, считающих Россию наиболее благоприятным местом для проживания, раскрытие творческих, созидательных способностей.

Кроме того, согласно проекту, одним из результатов реализации стратегии должно стать создание условий для обеспечения контроля качества выполнения госзаказа на создание произведений литературы и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной, видео- и интернет-продукции, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и культуры, защиту исторической правды и сохранение исторической памяти.

Результатом реализации указано и противодействие распространению продукции, содержащей слова и выражения, не соответствующие нормам русского литературного языка, включая нецензурную лексику.

Реализация стратегии, по проекту, должна также привести к повышению к 2030 году доли показа российских фильмов до 30%, расширению возможностей для граждан посещать театры, музеи, концерты, в том числе привести к увеличению концертов академической музыки в Москве и Санкт-Петербурге в 1,5 раза, в среднем по России - в два раза. Также результатом, согласно проекту, должно стать увеличение объемов продажи книг с трех до пяти на душу населения по сравнению с 2014 годом, согласно действующей стратегии результатом должен был быть рост до семи книг.