Правительство РФ утвердило концепцию сохранения обычаев, традиций и сказок

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило Концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния России до 2030 года, сообщается на сайте правительства в субботу.

Отмечается, что документом предусмотрено создание условий для сохранения, изучения и популяризации традиционной культуры: обычаев и обрядов, традиций и праздников, народных сказок и былин, песен и танцев, а также народных промыслов.

В частности, документ предусматривает организацию работы по выявлению, сохранению и изучению нематериального этнокультурного достояния, в том числе "методическую поддержку учреждений культуры, науки и образования, популяризацию социально важной деятельности хранителей и носителей нематериального культурного достояния, отбор и включение в федеральный и региональные реестры уникальных образцов традиционной культуры".

"Реализация концепции будет способствовать передаче новым поколениям духовного опыта, обеспечивающего единство многонационального народа России, сохранению самобытности, традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию", - говорится в сообщении.

Отвечать за реализацию концепции будет министерство культуры России.

Документ подготовлен для реализации федерального закона о нематериальном этнокультурном достоянии, принятого в октябре 2022 года. Его авторами выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.