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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Первый полет турбовинтового регионального самолета "Ладога" намечен на I квартал 2024 г.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Первый полет турбовинтового регионального самолета (ТВРС-44) "Ладога" запланирован на первый квартал 2024 года, сообщается в презентации АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), который занимается разработкой этого самолета.

"В настоящий момент мы приступили к постройке первого опытного образца, который согласно графику опытно-конструкторских работ должен быть построен до конца этого года. В конце 2024 года мы планируем получить сертификат типа на данное воздушное судно, а в 2025 году уже наладить серийное производство", - сообщил начальник отдела продаж воздушных судов УЗГА Александр Иванов во время выступления на X Международном сибирском транспортном форуме в Новосибирске в четверг.

Согласно презентационным материалам, во втором квартале 2024 года предполагается подготовить второй летный образец ТВРС-44. Всего до 2031 года компания планирует изготовить 140 самолетов "Ладога": первые 15 воздушных судов в 2025 году, в последующем - по 25 воздушных судов в год.

"Несмотря на достаточно раннюю стадию нашего проекта, российские авиакомпании уже активно проявляют интерес к нашему самолету. На данный момент уже зафиксирована заинтересованность таких авиакомпаний, как "КрасАвиа", "Ангара", "Аэросервис" и "Вологодское авиапредприятие". Параллельно у нас в планах на 2023 год закрепить отношения и сформировать перспективную потребность с другими авиакомпаниями России", - сказал Иванов.

По его данным, на текущий момент имеется соглашение о намерениях на 53 самолета, заказ еще на 50 с лишним единиц - в стадии обсуждения.

Как сообщалось ранее, УЗГА формирует производственные мощности в г. Арамиль (Свердловская область), рассчитанные на выпуск до 25 самолетов "Ладога" ежегодно, начиная с 2026 года. Производство будет вестись в кооперации с участием Смоленского авиационного завода (он отвечает за кессон крыла, окончательную сборку крыла).

Самолет "Ладога" предназначен для выполнения пассажирских, грузовых и грузопассажирских перевозок на региональных авиалиниях. ТВРС-44 "Ладога" создается в рамках контракта с Минпромторгом РФ.

Уральский завод гражданской авиации
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