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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Авиакомпания "Аврора" договорилась с УЗГА о поставке 15 самолетов "Ладога"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Дальневосточная авиакомпания "Аврора" и "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) подписали рамочное соглашение о поставке 15 перспективных самолетов ТВРС-44 "Ладога". Об этом сообщила пресс-служба "Авроры".

Стороны договорились определить комплектацию лайнеров, состав оборудования, гарантийные обязательства и пакет услуг послепродажного обслуживания. Ожидается, что твердый договор будет заключен с привлечением "ведущей лизинговой компании России".

"Поставка самолетов нового типа ТВРС-44 "Ладога", по ожиданиям авиаторов, должна позволить заменить устаревший, но не требовательный к наземной инфраструктуре флот, расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть за счет лучшего охвата небольших и труднодоступных населенных пунктов, повысить качество авиационных услуг и в итоге нарастить пассажиропоток", - заявил через пресс-службу гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик.

"Ладога" - перспективный двухдвигательный турбовинтовой региональных самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. УЗГА разрабатывает его по заказу Минпромторга на замену устаревшего парка советских Ан-24/26 и Як-40.

Как ожидается, лайнер сможет взлетать с асфальтовых, бетонных аэродромов, а также с грунтовых, снежных полос. В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли первые 15 серийных самолетов "Ладога" будут поставлены заказчикам в 2025 году, всего до 2030 года должно быть построено 140 таких машин.

"Аврора" является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк компании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году по поручению президента Владимира Путина на базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний", "Якутии", "Полярных авиалиний", "Камчатского авиапредприятия", "ЧукотАвиа".

В прошлом году "Аврора" и УЗГА подписали соглашение о поставке 95 перспективных легкомоторных самолетов "Байкал". Планируется, что они пополнят флот авиакомпании в 2026-2030 гг. через схему лизинга с участием "Государственной транспортной лизинговой компании". Ожидается, что сделка будет профинансирована с использованием средств Фонда национального благосостояния: ГТЛК сообщала в январе, что разрабатывает соответствующий инвестпроект.

Аврора ГТЛК Константин Сухоребрик УЗГА Ладога Минпромторг
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