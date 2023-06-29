Законопроект о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома принят в I чтении

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома.

"Свободный доступ провайдеров в дома, когда у каждого собственника будет возможность заключения прямого договора с оператором, полностью уберет коррупциогенный фактор. Критика законопроекта практически всегда шла со стороны управляющих компаний, некоторые из которых годами извлекали сверхприбыль", - прокомментировал инициативу в своем телеграм-канале глава парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, суть законопроекта сводится к двум задачам: обеспечение права граждан на доступ к информации и наведение порядка в части телеком-оборудования в многоквартирных домах.

Предусматривается механизм доступа операторов к инфраструктуре связи в многоквартирных жилых домах. Устанавливается, что размещение на объектах общего имущества собственников многоквартирных домов сетей связи осуществляется при наличии договора об оказании услуг связи с собственником помещения или нанимателем жилого помещения.

Также законопроектом предусматривается, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах не взимается.

Проект закона предусматривает до 31 декабря 2024 года мораторий на повышение размера платы по договорам о размещении инфраструктуры связи на объектах государственного или муниципального имущества.

Проектом закона № 237186-8 вносятся комплексные изменения в Федеральный закон "О связи" и Жилищный кодекс РФ.

Авторами проекта закона стали Хинштейн, депутат Сергей Пахомов, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.