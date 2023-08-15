Минцифры предложило обеспечить равный доступ операторам к инфраструктуре других отраслей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает обеспечить недискриминационный доступ телеком-операторов к инфраструктуре смежных отраслей (например, опорам, столбам, канализации) для размещения оборудования связи в рамках проектов строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, трубопроводов, электроэнергетических сетей.

Об этом говорится в подготовленном министерством проекте Стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года.

Кроме того, предлагается упростить доступ операторов связи к информации о существующих и планируемых к созданию объектах линейной инфраструктуры (электроснабжения, транспортных сетей, газоснабжения, телекоммуникационных сетей), создав соответствующий информационный ресурс.

Как поясняется в проекте, совместная эксплуатация инфраструктуры несколькими сетевыми компаниями из разных отраслей экономики позволит сократить срок окупаемости вложений в её создание и снизить совокупные эксплуатационные расходы взаимодействующих компаний. "Растут инфраструктурные издержки: действующее регулирование необходимо скорректировать в части недискриминационного доступа операторов связи к совместному строительству и использованию различных протяжённых объектов инфраструктуры (дороги, трубопроводы, электрические сети)", - говорится в документе.

Еще одна предлагаемая мера - введение льготного тарифа для операторов связи на технологическое присоединение отдельных категорий объектов, ограничение предельного уровня тарифов на технологическое присоединение к объектам электроснабжения.

Помимо этого, проектом предлагается введение льготного доступа операторов ЦОДов к электрическим сетям и льготных тарифов на оплату потребляемой электроэнергии. "Учитывая, что стоимость потребляемой электроэнергии играет определяющую роль в экономике центров обработки данных, актуальной проблемой развития соответствующего сегмента российского рынка остаётся отсутствие льготного доступа операторов ЦОД к электрическим сетям и льготных тарифов на оплату потребляемой электроэнергии", - указывают авторы проекта.

В проекте приведен еще ряд мер, которые, как и указанные выше, направлены на снижение издержек операторов связи и ЦОДов при развертывании инфраструктуры. В частности, речь идет о введении льготных тарифов для телеком-операторов на размещение средств связи на объектах государственной и муниципальной собственности; а также об обеспечении безвозмездного размещения сетей связи и доступа к ним операторов в многоквартирных домах (за исключением оплаты потребляемой оператором связи электрической энергии). Ранее сообщалось, что соответствующие законопроекты уже внесены в Госдуму.

Как сообщает Минцифры, общественное обсуждение проекта стратегии продлится до середины сентября. После этого документ будет внесен в правительство.