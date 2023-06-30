Минобрнауки рекомендовало начислять до 10 баллов поступающим в вуз участникам СВО

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев рекомендовал руководителям вузов начислять до 10 баллов при поступлении в вузы для участников специальной военной операции (СВО).

Письмо замминистра размещено на портале федеральных государственных стандартов высшего образования.

"Начисление баллов за прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях осуществляется аналогично начислению баллов за индивидуальные достижения (...) Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов", - говорится в документе.

Баллы за индивидуальные достижения могут быть прибавлены к результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов в вузы. При этом суммарный итог может превышать 100-балльную шкалу.

В письме замминистра поясняется, что дополнительные баллы могут начисляться за военную службу по призыву, контракту или мобилизации, а также за пребывание в добровольческих формированиях, при условии, что выполняются задачи, возложенные на ВС РФ в ходе СВО.

Соответствующие рекомендации по приему на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета направлены руководителям вузов.

В эту приемную кампанию в вузы установлена отдельная квота для участников СВО и членов их семей в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

Они смогут выбрать способ поступления в вуз самостоятельно - по результатам ЕГЭ или вступительного испытания.

В рамках данной квоты поступить без вступительных испытаний могут - Герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети, и дети участников СВО, которые погибли или получили увечье при исполнении обязанностей военной службы.

Как сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, поступить в вузы без вступительных экзаменов и также по отдельной квоте смогут, в том числе дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Они смогут зачисляться без вступительных на программы медицинского и фармацевтического образования.