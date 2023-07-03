В Москве число бюджетных мест в медколледжах увеличили на 10%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве количество бюджетных мест в медицинских колледжах Департамента здравоохранения на 2023-24 учебный год увеличено на 10%, образовательные учреждения готовы принять более 3,5 тысячи студентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы, как и во всех колледжах столицы, началась приемная кампания. Традиционно обучение в наших медколледжах пользуется большим спросом", - отиетила она.

По специальностям "Сестринское дело" и "Лабораторная диагностика" на очное обучение принимают абитуриентов с основным общим образованием (9 классов) и средним общим образованием (11 классов). На остальные специальности прием осуществляется только на базе среднего общего образования.