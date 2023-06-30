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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Херсонской области сообщили об ударе из комплекса "Искандер" по ВСУ у Антоновского моста

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ продолжают боевую операцию в районе Антоновского моста в Херсонской области, в том числе с использованием комплекса "Искандер", сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар ракетой комплекса "Искандер": 30 боевиков убиты, еще с десяток покалечены", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в пятницу.

В РоссииСальдо сообщил о попытках ВСУ переправиться через Днепр в районе Антоновского мостаЧитать подробнее

По его словам, остатки групп украинских военных прячутся по обе стороны от моста по дачам.

"Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После нее спецназ группировки "Днепр" начнет окончательную зачистку", - добавил глава региона.

Ранее Сальдо заявлял о попытках ВСУ переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами. За последние дни российские военные потопили как минимум семь лодок.

Антоновский мост (протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м) соединял Херсон с левобережьем Днепра. В ходе боевых действий он был разрушен.

Херсонская область Владимир Сальдо Антоновский мост ВСУ
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