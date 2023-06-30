В Херсонской области сообщили об ударе из комплекса "Искандер" по ВСУ у Антоновского моста

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ продолжают боевую операцию в районе Антоновского моста в Херсонской области, в том числе с использованием комплекса "Искандер", сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар ракетой комплекса "Искандер": 30 боевиков убиты, еще с десяток покалечены", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, остатки групп украинских военных прячутся по обе стороны от моста по дачам.

"Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После нее спецназ группировки "Днепр" начнет окончательную зачистку", - добавил глава региона.

Ранее Сальдо заявлял о попытках ВСУ переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами. За последние дни российские военные потопили как минимум семь лодок.

Антоновский мост (протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м) соединял Херсон с левобережьем Днепра. В ходе боевых действий он был разрушен.