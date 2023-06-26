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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Сальдо сообщил о попытках ВСУ переправиться через Днепр в районе Антоновского моста

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Группы украинских военных предприняли в Херсонской области несколько безуспешных попыток переправиться через Днепр и спрятаться под сохранившимися пролетами Антоновского моста на левом берегу, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в понедельник.

При этом он опроверг сообщения о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра под мостом.

Сальдо не исключил, что ВСУ продолжат посылать солдат на левый берег. "Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости", - отметил глава региона.

Антоновский мост (протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м) соединял Херсон с левобережьем Днепра. В ходе боевых действий он был разрушен.

Херсонская область Владимир Сальдо
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