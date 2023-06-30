Минобороны РФ сообщает о продолжении попыток ВСУ наступать на ряде направлений

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины (ВСУ) в течение минувших суток продолжали попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском, южно-донецком и купянском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"В течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском, южно-донецком и купянском направлениях", - сказал Конашенков.

Российские военные за прошедшие сутки сбили 10 украинских беспилотников в Запорожской и Херсонской областях, а также семь снарядов РСЗО HIMARS производства США, заявил официальный представитель Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска РФ нанесли удары по 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс 134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.