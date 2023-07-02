Российские военные сообщили об авиаударах по украинским позициям на купянском направлении

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла ракетные и бомбовые удары по украинским силам на купянском направлении, сообщили в группировке войск "Запад".

"В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовая и армейская авиация группировки войск "Запад" нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной техники из состава 14-ой отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны", - сказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях из состава 14-ой отдельной механизированной бригады и 103-ей бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка", - сообщил Зыбинский.

По его словам, в полосе обороны 1-ой танковой армии ВСУ предприняли две попытки атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское.

Представитель группировки "Запад" сказал, что по украинским подразделениям нанесли артиллерийский удар, они отошли на ранее занимаемые позиции.

"Потери противника составили: более взвода живой силы, бронетранспортер американского производства М113, шестеро военнослужащих взяты в плен", - сообщил Зыбинский.