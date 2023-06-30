Роскомнадзор пригрозил блокировкой фотохостингу Shutterfly

РКН требует от Shutterfly удалить запрещенный в РФ контент

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от американского фотохостинга Shutterfly удалить изображения, признанные в РФ запрещенным контентом, иначе регулятор заблокирует его сайт в РФ, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

"Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации популярный в России фотохостинг из-за выявленных материалов с детской порнографией. Роскомнадзор ограничит доступ к фотохостингу Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние", - сообщили агентству в РКН в пятницу.

По данным РКН, "выявленные 37 страниц с упомянутыми материалами внесены в Единый реестр запрещенной информации, в адрес владельца ресурса направлены требования о незамедлительном удалении".

Shutterfly - американская компания, занимающаяся фотографией, фотопродукцией и обменом изображениями со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Основана в 1999 году.

Ранее в РФ несколько раз из-за наличия запрещенного в стране контента блокировался один из крупнейших в мире фотобанков - американский Shutterstock, ограничения снимались после удаления указанных регулятором изображений.