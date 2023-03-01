Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доступ к сайту одного из крупнейших в мире фотобанков американской компании Shutterstock ограничен из-за обнаружения Роспотребнадзором на его страницах запрещенного в РФ контента, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", - говорится в сообщении службы в ответ на запрос агентства.

В РКН отметили, что "интернет-ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещенной информации".

Раннее Shutterstock уже становился недоступным в РФ в связи с блокировкой его отдельных страниц, содержащих признанные запрещенными в РФ изображения.

Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основана в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером. Согласно информации на сайте компании, в библиотеке сервиса содержится более 300 млн изображений. Всего в фотобанк уже загружено суммарно более 1 млрд изображений, видеоклипов и музыкальных треков от более чем 1 млн авторов для заказчиков из более чем 150 стран.