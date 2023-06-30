В Удмуртии ввели режим ЧС из-за засухи

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи водится в Удмуртии с 3 июля. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Решение принято "в связи с возникновением в период активной вегетации сельскохозяйственных культур (с июня по июль) опасного агрометеорологического явления - почвенной засухи, в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности Удмуртской Республики и значительных материальных потерь", - говорится в документе, размещенном на официальном сайте главы и правительства региона.

По данным Минсельхоза Удмуртии, яровой сев в республике в этом году был проведен на площади 293 тыс. га, лен засеян на площади 7,1 тыс. га.

В 2022 году в Удмуртии было собрано 937 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 27,9 ц/га.