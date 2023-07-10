Новосибирская область ввела режим ЧС из-за засухи

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС вводится на территории всей Новосибирской области с 11 июля из-за аномально жаркой погоды, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Наиболее пострадали районы, расположенные на западе, юго-западе, юге и в центральной части Новосибирской области. (...) Крайне неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур сохраняются", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Аномальные погодные условия в Новосибирской области сложились с апреля текущего года. Так, в апреле фиксировались аномально холодные и сухие погодные условия, в мае они продолжились. В июне к засушливой погоде добавилась жара – к среднемноголетней климатической норме наблюдается практически плюс 8 градусов по среднедекадной температуре.