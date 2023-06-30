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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российская трёхсторонняя комиссия (РТК) поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники 2024 года, а также о продлении выходных на майские праздники, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в пятницу.

"Участники заседания рассмотрели и поддержали проект постановления Правительства "О переносе выходных дней в 2024 году", согласно которому выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января, предлагается перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", - сообщили в аппарате вице-премьера по итогам РТК.

Также предложено перенести дни отдыха с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля, с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

"Таким образом, дни отдыха в 2024 году будут следующими: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 3 по 4 ноября; с 29 по 31 декабря", - пояснили в аппарате.

В состав РТК входят представители правительства, работодателей и профессиональных союзов.

Татьяна Голикова
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