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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:55

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 22 по 27 апреля; после этого начнутся длинные выходные в связи с майскими праздниками, сообщили в Роструде.

"Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая не‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​деля, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд", - говорится в сообщении в телеграм-канале Роструда в пятницу.

В период майских праздников россияне смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Роструд
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