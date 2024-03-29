Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 22 по 27 апреля; после этого начнутся длинные выходные в связи с майскими праздниками, сообщили в Роструде.

"Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая не‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​деля, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд", - говорится в сообщении в телеграм-канале Роструда в пятницу.

В период майских праздников россияне смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.