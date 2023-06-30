Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков Фото: ZUMA Wire/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минюст добавил в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова, издания Sota. vision и "Бумага".

В список также внесены журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпинченко, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы".

По данным министерства, Гребенщиков "осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников".

"Караулов принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента. Распространял... недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Получал поддержку от иностранного источника", - говорится в сообщении.

Гребенщиков и Караулов проживают за пределами РФ.

"Гольдшмидт распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине", - отметили в Минюсте.

Англо-американская школа в Москве была основана в 1949 году, сначала в ней обучались дети дипломатических работников. Позднее поступить в учебное заведение стало возможно и для других детей. Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.

В текущем году суд в Москве приостановил работу школы на 90 суток из-за нарушений требований к образовательной деятельности, выявленных после проверки прокуратуры.