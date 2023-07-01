Что случилось этой ночью: суббота, 1 июля

Возгорание самолета в Петербурге, протесты во Франции, Гребенщиков иноагент

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В аэропорту "Пулково" в Петербурге произошло возгорание самолета, который готовился ко взлету. Пострадавших нет.

- Не менее 270 участников беспорядков были арестованы во Франции в пятницу. К подавлению беспорядков привлечены 45 тыс. полицейских и жандармов.

- Борис Гребенщиков объявлен иноагентом. Об этом сообщил Минюст.

- Глобальные зернотрейдеры с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно. Доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%.

- На "Госуслугах" начинает работу сервис записи к нотариусу. Как отметили в Федеральной нотариальной палате, это будет способствовать оперативному решению нотариальных вопросов.

- Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.