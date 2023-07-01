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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Двигатель самолета загорелся в Петербурге в аэропорту "Пулково" перед вылетом в Дубай

Пассажиры и экипаж эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Двигатель пассажирского самолета Санкт-Петербург-Дубай загорелся перед вылетом в "Пулково", сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"При первичном запуске двигателя самолета Boeing, готовящегося к вылету в Дубай, в силовой установке произошел пожар", - сказали в экстренных службах.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры также сообщила о задымлении на борту. По информации ведомства, на борту было 228 пассажиров и 15 членов экипажа.

На данный момент пассажиры и экипаж эвакуированы по надувным трапам. Пострадавших нет.

Проводится тушение пожара. Аэропорт временно закрыт.

Boeing Дубай Петербург Пулково
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