Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

По сообщению оператора аэропорта следов возгорания на самолете нет, жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожает

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково") сообщила, что самолет рейса Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки, высадка пассажиров производилась штатным способом.

"По технической причине рейс ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции вызван спасательно-аварийный расчет. Высадка пассажиров произведена штатным способом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Оператор "Пулково" также добавил, что следов возгорания на самолете не наблюдается, угрозы жизни и здоровью пассажиров нет.

Санкт-Петербург Пулково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля

На "Госуслугах" начинает работу сервис записи к нотариусу

Задымление самолета в Пулково локализовано

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Двигатель самолета загорелся в Петербурге в аэропорту "Пулково" перед вылетом в Дубай

РФ продлила контрсанкции в автоперевозках и расширила их на польские компании

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Борис Гребенщиков объявлен иноагентом

Что произошло за день: пятница, 30 июня

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году

Комиссия одобрила постановление кабмина о продлении майских выходных в 2024 году

В РФ заблокировали сайты изданий медиагруппы "Патриот"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });