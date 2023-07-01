Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

По сообщению оператора аэропорта следов возгорания на самолете нет, жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожает

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково") сообщила, что самолет рейса Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки, высадка пассажиров производилась штатным способом.

"По технической причине рейс ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции вызван спасательно-аварийный расчет. Высадка пассажиров произведена штатным способом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Оператор "Пулково" также добавил, что следов возгорания на самолете не наблюдается, угрозы жизни и здоровью пассажиров нет.