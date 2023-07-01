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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Правила очерёдности грузоперевозок по ж/д продолжат действовать до конца года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Временные правила перевозок по сети ОАО "Российские железные дороги", устанавливающие основные принципы очередности грузоперевозок на время приостановки действия правил недискриминационного доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре (ПНД), продолжат действовать до конца этого года.

Действие временных правил истекало 1 июля. Правительство постановлением N930 продлило приостановку действия ПНД до 31 декабря 2023 г.

В марте 2022 г. правительство приостановило действие ПНД, определяющих порядок проезда грузов в восточном направлении. Их отмена была призвана высвободить провозные способности под высокомаржинальные грузы.

В октябре правительство продлило приостановку действия ПНД с 31 декабря 2022 г. до 1 июля 2023 г.

Российские железные дороги
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