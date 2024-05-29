Правила недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре изменятся с 1 сентября

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило обновленную редакцию "правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей к услуге по перевозке грузов железнодорожным транспортом" (ПНД), они вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Об этом говорится в постановлении № 680 от от 27 мая. 29 мая его опубликовали официально.

Согласно документу, доступ перевозчиков к инфраструктуре в условиях ее ограниченной пропускной способности происходит в следующей очередности: перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров; воинские перевозки; перевозки пассажиров в международном сообщении; перевозки пассажиров в пределах России в дальнем следовании; перевозки пассажиров в пределах России в пригородном сообщении; перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа; специальные перевозки; грузопассажирские и людские перевозки; перевозки грузов.

При отсутствии возможности полного удовлетворения спроса грузоотправителей на перевозку грузов в конкретном направлении из-за ограничения пропускной и провозной способности перевозчик обязан обеспечить грузоперевозку в следующей очередности:

- перевозки грузов, приоритетность которых определена федеральными законами;

- перевозки грузов с целью обеспечения регионов, пострадавших от стихийных бедствий, а также с целью ликвидации последствий военных действий и незаконного вмешательства на территориях регионов, на которых действует режим (уровень повышенной готовности) на основании отдельных указов президента, правовой режим контртеррористической операции и (или) режим повышенной готовности;

- перевозки грузов на основании отдельных указов, распоряжений, поручений президента;

- перевозки транзитных грузов, перевозимых в объемах, гарантированных заключенными межправсоглашениями;

- перевозки грузов, в отношении которых предоставляются субсидии на перевозку ж/д транспортом, при условии, что правилами предоставления таких субсидий установлена приоритетность этих перевозов;

- перевозки грузов во внутригосударственном сообщении в следующей очередности: в первую очередь - грузы, перевозки которых связаны с формированием государственного материального резерва; во вторую очередь - социально значимые грузы; в третью очередь - грузы перевозимые для нужд ЖКХ и энергетики; в четвертую очередь - грузы для посевной кампании; в пятую очередь - грузы, перевозимые в (из) адреса организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям;

- перевозки экспортных сырьевых энергетических грузов, перевозимых в специализированном подвижном составе;

- перевозки грузов, следующих в составе контейнерных поездов во внутригосударственном и международном (перевозки экспортных и импортных грузов) сообщениях;

- перевозки экспортных сырьевых неэнергетических грузов, экспортных сырьевых энергетических грузов в универсальном ж/д подвижном составе, заявляемых грузоотправителями, осуществляющих добычу и переработку угля на угольных предприятиях, перечень которых определяет Минэнерго;

- перевозки иных грузов в следующей очередности: в первую очередь - перевозки импортных грузов, во вторую - перевозки иных грузов.

Госконтроль за соблюдением требований ПНД осуществляется ФАС.

Документ основан на существующих ПНД, действие которых приостановлено, и временных правилах перевозок РЖД, которые действуют в настоящее время.