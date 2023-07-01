Задымление самолета в Пулково локализовано

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Задымление самолета в аэропорту "Пулково" в Петербурге локализовано, сообщает в субботу пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ведомство организовало проверку. Проводится осмотр места происшествия.

По информации главка МЧС по Петербургу, самолёт, который должен был выполнять рейс в Дубай, отбуксировали на место стоянки.

"Высадка пассажиров произведена штатным способом. Работают АСК, следов возгорания не наблюдается. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет", - говорится в сообщении.

Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки. Воздушная гавань работает штатно, без влияния расписание, добавляют в ведомстве.

Ранее сообщалось о возгорании двигателя и задымлении на борту самолета Boeing.