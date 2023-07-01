Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук также стал президентом Политехнического музея, сообщается на сайте музея.
"Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея. Приказ об этом подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении.
Как отметил Ковальчук, слова которого привели в сообщении, Политехнический музей и НИЦ "Курчатовский институт" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.
"Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных учёных и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимым. Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего", - отметил Ковальчук.
9 февраля в Минкультуры РФ заявили, что генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. На этом посту она сменила Зельфиру Трегулову, которая занимала эту должность с 2015 года. Как сообщалось 22 марта, новым гендиректором Политехнического музея стал помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов.
Политехнический музей, которому в 2022 году исполнилось 150 лет, - один из старейших научно-технических музеев мира. Он был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Реконструкция в здании началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако позже окончание работ неоднократно переносилось. Согласно опубликованным в 2022 году изменениям в постановление правительства, музей могут ввести в эксплуатацию в 2025 году.